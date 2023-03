Un powerbank solare così NON l'hai mai visto: ben 26800 mAh a 24€ (Amazon)

Con questo spettacolare powerbank solare sarà impossibile rimanere a corto di energia per i tuoi dispositivi! Infatti, puoi ricaricarlo senza alcun problema anche in assenza di energia elettrica: basta esporre il pannello solare integrato direttamente verso al luce del sole e – in automatico – la sua enorme batteria da 26800 mAh sarà ricaricata.

Un prodotto particolare, che ti permetterà di ricaricare ben 2 dispositivi in contemporanea e non solo. Infatti, integra anche una potente torcia, per illuminare in qualsiasi contesto. In promozione su Amazon c’è il kit che in omaggio ti permette da avere anche un comodo supporto da finestra. Tramite le due potenti ventose, potrai assicurare al vetro la batteria portatile, così si ricaricherà in automatico attraverso il sole. Per fare un ottimo affare, devi solo spuntare il coupon in pagina e completare l’ordine al volo. Prendi tutto a 24€ circa appena e le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii velocissimo, la disponibilità in promozione è limitata.

Un prodotto super utile e versatile: sarà perfetto da utilizzare nel quotidiano, ma darà enormi soddisfazioni anche mentre sei in giro, magari durante un viaggio in auto oppure in campeggio. L’ideale per non rischiare di rimanere a corto di energia elettrica.

Con una capienza di ben 26800 mAh potrai ricaricare i tuoi dispositivi per più di una volta: dallo smartphone agli auricolari, passando per smartwatch e altri oggetti, non ci saranno problemi. Inoltre, come anticipato, la presenza di una torcia integrata non è assolutamente da sottovalutare.

Non perdere l’occasione di fare un ottimo affare su Amazon: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo. Il tuo powerbank solare, in kit con supporto per finestra in omaggio, lo prendi a 24€ circa appena e le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii veloce, la disponibilità residua è limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.