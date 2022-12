Un powerbank così non l'hai MAI VISTO: spettacolare, mini prezzo (23€)

Questo powerbank è un prodotto decisamente particolare nel design e nella funzionalità. Puoi usare un cavo per la ricaricare dei tuoi dispositivi, certo, ma non è l’unico modo per usarlo. Pensato principalmente per iPhone (ma non solo) ed Apple Watch, è dotato di doppia piastra di ricarica wireless e non solo, c’è anche un praticissimo supporto che ti permette di mantenere il device in verticale, funzionando appunto come supporto per lo smartphone, mentre è in carica.

Un accessorio bellissimo esteticamente, che da Amazon puoi portare a casa a prezzo super ghiotto, grazie agli sconti di fine anno. Per approfittarne, spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo. Lo prendi a 23€ circa appena e le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo powerbank è unico e in gran sconto

Un prodotto unico nel suo genere, come anticipato. Lo si capisce al colpo d’occhio, già solo dando uno sguardo al suo particolare design. Oltre alla ricarica wirless, è naturalmente anche dotato di ingresso USB C e USB A. In totale, puoi ricaricare fino a 4 dispositivi in contemporanea.

Come anticipato, la ricarica senza fili è pensata principalmente per dispositivi Apple – grazie anche al magnete in stile MagSafe – ma funziona anche con altri smartphone, purché dotati del supporto alla ricarica wireless.

Insomma, questo powerbank da 10000 mAh non potrebbe essere più versatile e particolare. A questo prezzo poi è un vero e proprio affare. Non perdere l’occasione di fare un ottimo affare su Amazon, portandolo a casa a 23€ circa appena: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per approfittarne. Lo prendi a mini prezzo e le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.