Un powerbank ASSURDO a 23€: pannello solare, doppia torcia, 4 cavi integrati

Questo powerbank è un prodotto unico nel suo genere. Rispetto agli altri modelli in commercio, questo gioiellino gode infatti di specifiche molto particolari. Innanzitutto, integra ben 4 cavi: non dovrai procurarteli a parte, basterà collegare i tuoi dispositivi e ricaricarli. Ancora, integra una doppia torcia di emergenza, che ti permetterà di ottenere luce in qualsiasi momento occorra. Per finire, grazie al pannello solare integrato, puoi ricaricarlo semplicemente esponendolo al sole, anche in essenza di prese elettriche.

Un dispositivo che adesso è anche in gran sconto su Amazon, ma solo per un periodo super limitato. Spunta il coupon in pagina e prendilo a 23€ circa appena, se non è già finito. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Un dispositivo decisamente versatile. Usa i suoi 10.000 mah per ricaricare i tuoi dispositivi utilizzando i cavi integrati oppure le porte USB. Dal display ad alta visibilità puoi leggere l’autonomia energetica residua della batteria portatile. La cosa interessante è che puoi ricaricarla praticamente ovunque, grazie al praticissimo pannello solare integrato.

A questo prezzo, questo spettacolare powerbank è un vero e proprio affare. Spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per prenderlo a 23€ circa appena da Amazon, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, ma la disponibilità in sconto è assolutamente limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.