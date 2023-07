Un powerbank 6 in 1 così NON si è mai visto: ha una VERA presa Schuko (-44%)

Questo powerbank 6 in 1 è spettacolare. A differenza della quasi totalità degli altri modelli, è dotato di 5 ingressi USB e di una vera e propria presa Schuko per collegare oggetti tramite presa, proprio come sei solito fare a casa. Firmato National Geographic, questo gioiellino è anche perfetto da usare come potentissima torcia d’emergenza.

In promozione, questo utilissimo prodotto lo prendi a 99€ circa appena da Amazon e le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite in pochi giorni da venditore terzo. Sii veloce, la disponibilità è limitata.

Un prodotto ben diverso dagli altri, proprio per la quantità di ingressi e – addirittura – la presenza di una tradizionale presa Schuko. Proprio questo è il suo asso nella manica: gli altri modelli non ti permettono di collegare le tradizionali prese, come ad esempio quella del tuo computer portatile.

La cosa interessante è che puoi ricaricarlo tramite corrente elettrica, ma non solo. Infatti, puoi addirittura sfruttare un pannello solare (come questo, ad esempio). Insomma, super versatile! Come non sottolineare la presenza della potentissima luce d’emergenza, da utilizzare ogni volta in cui hai bisogno di ottenere forte illuminazione.

Non perdere l’ottima opportunità del momento e porta a casa questo geniale powerbank 6 in 1 di National Geographic a prezzo piccolissimo da Amazon: completa l’ordine adesso per averlo a 99€ circa appena. Arriva a casa con spedizioni assolutamente gratuite, ma la disponibilità è limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.