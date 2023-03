Un password manager ti salva la vita: l'ultima offerta di NordPass

La creazione di password efficaci è solo il primo passo per una vita digitale più sicura. Quello successivo, fondamentale, consiste nel salvare le password in un luogo sicuro. Ed è qui che entrano in gioco i password manager. Uno dei servizi migliori è offerto da NordPass, protagonista oggi di un’offerta da cogliere al volo: 23% di sconto sul piano Premium della durata di due anni, che tradotto in cifre significa una spesa di appena 2,29 euro al mese.

NordPass: 23% di sconto sul piano Premium

Il piano Premium di NordPass rispetto all’account gratuito offre in più il mantenimento della connessione quando si sostituisce un dispositivo, la condivisione degli elementi con utenti selezionati, la creazione di contatti di fiducia che possono accedere alle password in caso di emergenza, l’identificazione di eventuali password deboli o già usate in precedente e il monitoraggio del web per trovare possibili fughe di dati.

A tutto questo si aggiunge il salvataggio di un numero illimitato di password, la memorizzazione e la compilazione delle credenziali di accesso automatiche, l’importazione ed esportazione di password, la sincronizzazione automatica su tutti i dispositivi, l’autenticazione a due fattori e la generazione di password univoche.

Se sei reduce da una disavventura informatica e desideri affidarti a una soluzione sicura e garantita al 100%, la soluzione migliore è il password manager offerto da NordPass, oggi in sconto del 23% se aderisci al piano Premium della durata di 24 mesi a 2,29 euro al mese. Approfitta subito dell’offerta per pagare appena 54,96 euro per i primi due anni. E se il servizio non ti dovesse soddisfare, puoi richiedere il rimborso della spesa entro 30 giorni dalla data di acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.