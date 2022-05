Un paio di auricolari TWS unico: a 12€ è da AVERE (solo Amazon)

Questo particolarissimo paio di auricolari TWS attira l’attenzione per il design, ma conquista per le performance. Infatti, oltre alla particolare apertura “alare” del case di ricarica, a stupire è la qualità del suono e la durata della batteria, che si spinge fino a ben 30 ore circa totali.

Belle e potenti, insomma. A questo prezzo, grazie all’offerta lampo presente su Amazon, sono assolutamente da avere. Completa l’ordine al volo per accaparrartelo a 12€ circa appena e godi di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Auricolari TWS belli e potenti: prezzo Amazon ridicolo

Un gadget tech interessante, capace di mettere insieme design e prestazioni e racchiudere tutto in un mini prezzo.

L’architettura in ear ti permette d indossare comodamente le cuffiette anche per molte ore, senza patria fastidio alcuno. Tramite il Bluetooth 5.0 effettui velocemente la connessione a smartphone, PC, tablet e non solo. Quando ascolti la musica o rispondi al telefono, puoi gestire tutto con i comandi touch, senza dover prendere lo smartphone in mano.

Per finire, come anticipato, l’autonomia energetica di questo dispositivo è un vero e proprio spettacolo. Complice il particolare case di ricarica, arrivi fino a 30 ore di utilizzo, senza dover ricorrere alla ricarica. Non perdere l’occasione di fare un ottimo affare su Amazon e approfitta dell’offerta lampo. Completa l’ordine al volo per approfittarne, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Sii veloce però, gli auricolari rimarranno disponibili solo per una manciata di ore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.