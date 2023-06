Un ottimo Chromebook in offerta su Amazon: questo HP lo paghi meno di 330€

L‘HP PC Chromebook 15a è un notebook versatile e performante attualmente disponibile su Amazon con uno sconto del 27%. Questo Chromebook offre un’esperienza affidabile grazie al sistema operativo ChromeOS, progettato per garantire sicurezza, facilità d’uso e lunga durata della batteria.

Alimentato da un processore Intel Celeron N4500, il Chromebook 15a offre prestazioni efficienti dal punto di vista energetico, con una frequenza fino a 2,8 GHz e 4 MB di cache L3. La memoria integrata da 8GB LPDDR4 assicura un avvio istantaneo, mentre l’unità di archiviazione SSD da 128GB eMMC offre spazio sufficiente per i tuoi file. Il display da 15,6″ con risoluzione HD, tecnologia IPS e rivestimento antiriflesso offre una visione chiara e nitida con un’ampia angolazione.

La tastiera full size con corsa dei tasti da 1,5 mm garantisce una digitazione confortevole e produttiva. Con un’autonomia fino a 11 ore e 30 minuti e la funzione di Ricarica Rapida, il Chromebook 15a è ideale per lavorare in mobilità senza preoccupazioni di batteria scarica.

Questo laptop è ovviamente equipaggiato con ChromeOS, il sistema operativo sviluppato da Google basato sul browser Chrome. Offre sicurezza avanzata, avvio rapido, facilità d’uso e una vasta gamma di applicazioni web. È ottimizzato per i dispositivi connessi a Internet e garantisce aggiornamenti automatici e protezione integrata contro malware e virus.

Il design del notebook, con un chassis argento e un coperchio color rose gold, è elegante e moderno. Inoltre, la tastiera è realizzata in plastica riciclata, dimostrando l’impegno di HP per l’ambiente. Il Chromebook 15a offre anche un anno di Google One gratuito, che fornisce 100 GB di spazio di archiviazione sul cloud per i tuoi file e le tue foto. Con varie porte USB e un peso di soli 1,69 kg, questo notebook è facile da trasportare e offre una connettività versatile. Insomma, l’HP PC Chromebook 15a rappresenta un’ottima opzione per chi cerca un notebook affidabile, con un design accattivante e una serie di caratteristiche convenienti. Non farti scappare questa offerta!

