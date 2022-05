Un nuovo misterioso device Apple appare all'orizzonte

Attraverso una nuova fuga di documenti della FCC scopriamo alcuni nuovi interessanti dettagli relativi ad un misterioso prodotto Apple appena avvistato.

Il rumor menziona infatti un prodotto che si basa su iOS 15.5 ma che ha una RAM molto contenuta (solo 1,5 GB). Dubitiamo che si tratti di un telefono, ma allora, a cosa potrebbe riferirsi?

Noi qualche idea ce la siamo fatta. Ipotizziamo che il gadget in questione sia il famoso adattatore di rete smart che sembra eseguire il firmware di iOS 15.5. È un gadget avente nome in codice A2657 ed è stato descritto semplicemente come un “caricatore”. I primi sample sono stati inviati all’agenzia FCC lo scorso 22 gennaio 2022.

Apple: l’adattatore di rete smart è dietro l’angolo?

Facendo un rapido “check”, scopriamo che l’adattatore ha il firmware “19F47“, ovvero una delle prime build di iOS 15.5. Probabilmente, lo stesso funzionerà sul chipset della mela al pari dello Studio Display dell’azienda.

Non ci sono immagini che ne illustrano il funzionamento ma notiamo che gode di due porte Gigabit, vanta il modulo WiFi e quello Bluetooth. C’è anche un’antenna NFC secondo quanto si apprende, e una USB Type C. Presenti 32 GB di memoria storage e 1,5 GB di memoia RAM. Sembra esservi anche una variante con Lightning e 1 GB di RAM.

Nelle news correlate, leggiamo che iPhone 13 gode di fortissima popolarità rispetto al passato. Le spedizioni di telefonia sono sì calate ma quelle di Apple sono rimaste alte, secondo quanto si apprende. A trainare le vendite infatti, è proprio l’ultima gamma di prodotti di punta, abbinata anche al midrange 5G più di successo della mela, iPhone SE (2022). Quest’ultimo, a proposito, si trova su Amazon a soli 475,99€ con spedizione gratuita e consegna celere in massimo due giorni.

Se invece state cercando un nuovo prodotto di fascia alta, vi consigliamo iPhone 13 (in colorazione azzurra) con 256 GB di spazio a soli 887,00€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.