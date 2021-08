Un mouse così non passa di certo inosservato. Il riferimento ad Iron Man è più che esplicito: lascia tutti a bocca a porta e aggiungi al tuo PC un accessorio particolarissimo. Funzionante senza fili e con presa super comoda ed ergonomica, lo porti a casa a 7,99€ appena da Amazon: completa l'ordina al volo, pochissimi pezzi a disposizione.

Particolarissimo mouse senza fili in gran sconto su Amazon

Perché limitarsi a un dispositivo standard, se si può ottenere praticità e design unico, tutto in un solo prodotto super economico? A questo gioiellino, oltre alla particolarissima estetica, manca niente: ci sono i due pulsanti standard, ma c'è anche la rotellina ricoperta in gomma antiscivolo per lo scorrimento rapido delle pagine.

Scegli fra tre livelli di DPI quello più consono (800/1200 o addirittura 1600). Sfrutta questo gioiellino, con scocca in metallo, per le tue esperienze di gaming, ci penseranno i due LED a rendere tutto più interessante. Naturalmente, puoi usarlo anche per lavorare, studiare e compiere qualsiasi attività al PC. Il dispositivo è wireless e in dotazione ricevi l'apposita chiavetta di collegamento al computer.

Insomma, un mouse che non solo è un vero esercizio di stile e design, ma è anche completissimo sotto il profilo tecnico. Completa rapidamente l'ordine da Amazon per accaparrartelo a 7,99€ e godere anche di spedizioni assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Scorte limitatissime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home