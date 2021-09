Questo aspirapolvere compatto è incredibilmente potente. Una forza aspirante eccezionale e un vero filtro HEPA lavabile. Tanto performante, da poter funzionare anche come compressore. Ora da Amazon lo prendi a 28€ circa appena, pochissimi pezzi a disposizione: sii veloce e godi anche di spedizioni rapide e gratis.

Eccellente aspirapolvere compatto e compressore

Un gioiellino sotto il profilo estetico. Grazie all'impugnatura ergonomica, ed ai tanti accessori in dotazione, puoi eliminare in modo efficace e veloce tutti i detriti solidi (come peli, polvere, capelli e sporcizia varia). Raggiungi praticamente qualsiasi angolo, anche le fessure più strette.

Grazie all'enorme batteria integrata, puoi usarlo per 45 minuti di fila, prima di dovere ricorrere alla ricarica: è tantissimo. Non solo, come anticipato, sulla parte posteriore del manico c'è un ingresso – al quale collegare gli adattatori in dotazione – che ti permetteranno di sfruttarlo come un vero e proprio compressore. Un due in uno geniale, insomma.

Il bello di questo aspirapolvere compatto è che adesso, grazie agli sconti del momento, puoi portarlo a casa a prezzo eccezionale da Amazon: completa rapidamente l'ordine per averlo subito a 28,99€ con spedizioni assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Al momento, le scorte continuano a diminuire: completa rapidamente l'ordine per fare il migliore affare del giorno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home