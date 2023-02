Un Monopoly così non lo hai mai visto: TUTTO IN LEGNO, offerta Amazon

Questa edizione del Monopoly è talmente bella che non potevamo non parlartene, specialmente adesso che si trova in offerta. Parliamo di una vera e propria versione rustica, realizzata completamente in legno, che puoi acquistare oggi a soli 34,49 euro, con uno sconto del 31% applicato sul prezzo ufficiale.

Scoprirai un Monopoly davvero unico nel suo genere: più da esposizione forse che per usarlo per la sua funzione più convenzionale, ma che sicuramente si distingue nettamente dal gioco da tavolo tradizionale.

Un Monopoly tutto in legno: che meraviglia questa edizione Rustica

In esclusiva Amazon, questa versione del popolare gioco del Monopoly è costruita interamente in legno, inclusi i dadi, le case e gli hotel da usare nel corso della partita.

Anche il tabellone è ovviamente fatto in legno, diviso da due pezzi unire per restituirti un effetto finale rustico davvero magnifico.

Le regole poi sono le solite: la grossa differenza la fa l’aspetto estetico e tattile di questa edizione. Un po’ come tornare indietro nel tempo, una versione perfetta per ogni appassionato.

Ti consigliamo dunque di approfittarne non solo perché si tratta di un’edizione oggettivamente splendida, ma anche per il prezzo eccezionale al quale puoi acquistarla in offerta: solo 34,49 euro, con uno sconto del 31% e consegna immediata.

