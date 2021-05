Un misterioso telefono Realme avente processore Qualcomm Snapdragon 870 è stato avvistato in rete. Di quale device stiamo parlando? Quale sarà il suo moniker ufficiale?

Realme: cosa sappiamo del nuovo dispositivo premium?

Un paio di marchi leader di smartphone come Xiaomi, Vivo, iQOO, OPPO, Motorola, POCO e OnePlus hanno già lanciato le loro iterazioni di telefoni di punta con il SoC Qualcomm Snapdragon 870. Una nuova fuga di notizie ha appena rivelato che anche il sub brand di OPPO, Realme, potrebbe anche pianificare il debutto di un device premium di punta alimentato dal processore SD 870.

Il noto informatore cinese Ice Universe ha condiviso uno screenshot relativo alla pagina “Informazioni sul telefono” di un device Realme prossimo al debutto. Come si può vedere, il numero di modello del misterioso telefono è stato sfocato nelle immagini. Tuttavia, l'immagine rivela che il terminale è gestito dalla piattaforma mobile Snapdragon 870 e funziona su sistema operativo Android 11 basato su Realme UI 2.0.

Il SoC è accoppiato con 12 GB di RAM e ci sono altri 5 GB di memoria virtuale a bordo. Offre una memoria nativa di 256 GB. Gli altri dettagli dello smartphone sono nascosti. Inoltre, non è chiaro quando l'azienda annuncerà questo smartphone.

Realme ha un paio di altri telefoni che aspettano in coda per diventare ufficiali. Per i mercati globali, si dice che stia lavorando su Realme 8 Pro 5G e su un nuovo telefono con il nuovissimo Snapdragon 778G 5G. Alcuni rapporti hanno affermato che Realme 8 Pro 5G potrebbe essere una versione rebadged dello smartphone Realme Q3 con SoC Snapdragon 750G che ha fatto la sua apparizione ad aprile in Cina.

L'RMX3350 che ha ottenuto le certificazioni TENAA e 3C sembra essere il GT Neo Flash Edition. È probabile che questo telefono diventi ufficiale il 24 maggio. Il telefono RMX3142 / 3 individuato negli stessi siti di certificazione potrebbe essere una versione rebrand dell'OPPO K9 5G. Si dice che possa rompere la copertura come “Realme V25” in Cina.

