Un lucchetto SMART a prezzo ridicolo: 3 motivi per sceglierlo adesso

Hai mai provato un lucchetto smart? Sai che esistono soluzioni intelligenti anche per tenere al sicuro gli oggetti ai quali tieni di più? A dispetto di quanto si possa pensare, questo tipo di gadget tech – un modello di buona qualità – si può trovare anche investendo pochissimi euro. I vantaggi di utilizzare questo tipo di sistema sono moltissimi. Puoi usarlo in palestra, a lavoro, per tenere chiuso un armadietto in casa e non solo. Ecco 3 buoni motivi per sceglierne uno adesso, prendendolo a 24€ circa appena da Amazon. Se sei abbonato ai servizi Prime, le spedizioni sono rapide e gratuite.

Super pratico e compatto, questo spettacolare sistema di sicurezza ha diversi vantaggi, ma ecco i 3 principali:

dimentica le chiavi: puoi aprirlo usando la tua impronta digitale, ma anche lo smartphone (utilizzando la connessione Bluetooth e la speciale applicazione per smartphone); l’applicazione ti permette di aggiungere altri utenti che potranno aprire il lucchetto – a loro volta – con il loro smartphone. Nessuna chiave, fino a 500 utenti autorizzati ad aprire e chiudere in totale autonomia. L’ideale per soluzioni da condividere; la batteria integrata ricaricabile dura fino a 6 mesi e si ricarica rapidamente tramite porta USB. Se si dovesse scaricare all’improvviso, potrai usare un powerbank per far funzionare comunque il tuo sistema di sicurezza.

Insomma, un prodotto decisamente interessante, utile e molto particolare. Il lucchetto smart – a questo prezzo – è un gadget da avere assolutamente. Completa l’ordine al volo per accaparrartelo a 24€ circa appena da Amazon. Le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

