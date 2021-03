Caviar Goldphone ha appena offerto l’iPhone 12 Pro e il Galaxy S21 Ultra in oro 24 carati: inutile dirvi che sono due fra i dispositivi più esclusivi di sempre. Dei veri e propri lingotti, se vogliamo essere onesti.

Caviar presenta l’iPhone 12 Pro in oro 24K

Apple iPhone 12 Pro e Samsung Galaxy S21 Ultra sono due degli smartphone più avanzati presenti sul mercato. Ora, grazie a Caviar, nota azienda russa che trasforma i dispositivi in ​​prodotti premium, ha effettuato un particolare esperimento: sui due device ha infatti eseguitop un trattamento d’oro che li ha resi simili a due lingotti.

Entrambi gli smartphone – iPhone 12 Pro e Galaxy S21 Ultra, ridisegnati da Caviar utilizzano oro 24 carati. Questa è la prima volta che l’azienda russa utilizza l’oro puro al 999,9 % in quanto l’azienda ha utilizzato solo oro a 18 carati.

I dispositivi hanno la forma di un lingotto d’oro e pesano 1 chilogrammo ciascuno. Di sicuro non potranno essere il vostro “Daily Driver”…

Sebbene la società sia riuscita a mantenere la maggior parte delle funzionalità di questi smartphone, purtroppo ha dovuto eliminare il modulo della fotocamera per poter dare ai device l’aspetto di un lingotto.

Sul retro dei telefoni c’è il logo Caviar, proprio sotto il testo inciso che dice “Fine Gold 999,9” e il peso del dispositivo. C’è anche un’incisione “Limited Edition” sul telefono poiché la società ha detto che saranno disponibili soltanto 7 unità. Ma calmate i bollori: il prezzo è da CAPOGIRO.

Dato che l’oro è un metallo molto morbido, l’utilizzo dell’oro puro significa che i telefoni non sono adatti per l’uso quotidiano. Gli smartphone saranno spediti dall’azienda in una lussuosa custodia bianca protetta da un lucchetto con combinazione. Per quanto riguarda i prezzi, questi partono da 159.000 dollari. Di fatto, sono inaccessibili per la maggior parte delle persone.

A meno che non vogliate spendere una cifra simile per un bellissimo soprammobile. In tal caso… beati voi!

Le migliori offerte di oggi per Apple iPhone 12 Pro: tutti i prezzi

Apple

Apple iPhone 12 Pro

Smartphone