Un gioco di Men in Black in esclusiva per PS5 è in lavorazione?

Men in Black potrebbe tornare in forma di un videogioco esclusivo per PlayStation 5. È il rumor che è stato diffuso nelle scorse ore sulle pagine di 4chan e ripreso su Reddit. Siamo ben lontani da una conferma ufficiale, ma le prime presunte informazioni sono molto interessanti.

La fonte afferma di non poter svelare da chi ha ricevuto i dettagli, ma è stato molto specifico nel descrivere quello che dovrebbe essere il gioco.

Men in Black, come sarà il presunto gioco per PlayStation 5

Stando alle prime indicazioni, il titolo sarà un open world e prenderemo i panni di un agente della nota agenzia segreta che si occupa della coesistenza di extraterrestri con gli umani nel nostro pianeta.

Il sistema di livellamento pare sarà molto stratificato, con la possibilità di scegliere un background del personaggio che ci darà statistiche e abilità diverse. Se scegliamo la figura del poliziotto, ad esempio, avremo un personaggio più fisico. Se invece impersoniamo uno chef potremo utilizzare oggetti più divertenti e così via.

Il tutto verrà accompagnato da meccaniche di potenziamenti specifici per le armi: in ogni caso, si partirà con la piccola pistola che abbiamo visto nei film!

Nel corso dell'avventura avremo la possibilità di azzerare la memoria dei civili nel caso dovessero vederci nel corso delle nostre missioni. Il gioco ci incoraggerà però a farlo di nascosto e soprattutto a non abusarne, pena una retrocessione nel grado di agente.

Volendo, potremo anche reclutare alcuni personaggi non giocanti e, se dovessero superare il test, ne avremo dei benefici anche noi.

Il mondo aperto verrà dotato di un ciclo giorno/notte che sarà funzionale alle meccaniche ludiche, dato che gli alieni saranno più attivi al chiaro di luna: in ogni caso, non tutti saranno ostili.

La storia dovrebbe essere ambientata negli anni '50, nella classica situazione in cui gli extraterrestri rapiscono gli umani per la sperimentazione. Ci sarà una svolta che non viene per il momento meglio precisata.

È tutto. Tanti dettagli, che ovviamente potrebbero anche essere inventati di sana pianta quindi è bene prendere il tutto con le pinze. Non è ancora chiaro chi dovrebbe lavorare sul gioco di Men in Black, ma se venisse confermata l'esclusiva si potrebbe pensare a un team interno Sony. Staremo a vedere.