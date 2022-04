Un gadget PERFETTO per ridurre la calorie ma non il gusto: 2pz a 13€

Il momento di rimettersi in forma per l'arrivo dell'estate, è adesso. Il nebulizzatore di olio è l'ideale per ridurre sensibilmente le calorie, senza però rinunciare al gusto. Un prodotto geniale, di aiuto in un sacco di diete, che adesso prendi a prezzo pazzesco da Amazon.

Basta approfittare dell'offerta limitata del momento: prendi 2 pezzi a 13€ circa appena. Devi solo completare l'ordine al volo e godi di spedizioni assolutamente rapide e gratis. Sii veloce però: si tratta di un'offerta lampo.

Meno calorie, ma tanto gusto: il nebulizzatore di olio è una genialata

Combatto con il peso da una vita, ma sono una buona forchetta. Per questo motivo, negli anni – oltre a badare sempre alle calorie – sono andata alla ricerca di gadget che mi permettessero di tenere a bada sia la bilancia che le papille gustative.

Il nebulizzatore di olio è senza dubbio fra i miei prodotti preferiti. Il classico “cucchiaio” di olio per ogni pasto, propinato in qualsiasi dieta, può essere molto limitante e non bastare per coprire tutte le portate.

Se però lo nebulizzi, la storia cambia. Puoi dare gusto, con poche goccioline, sia al primo, che al secondo. Persino il contorno sarà più appagante. Inoltre, si tratta dell'alleato perfetto per le cotture in forno, che – con una spruzzatina di EVO – certamente sono più buone.

Il modello che ho scovato in conto su Amazon è assolutamente da avere per due motivi. Il primo è che è stato completamente rinnovato nella struttura. Tappo in alluminio ermetico, accessori per la pulizia e struttura in vetro (l'ideale per non rischiare cattivi odori). La seconda ragione che lo rende così appetibile (tanto per rimanere in tema) è l'offerta lampo attualmente in corso su Amazon.

Puoi prendere ben due pezzi a 13,59€: praticamente, meno di 7€ per ogni unità. Ad esempio, uno puoi sfruttarlo per l'olio mentre l'altro per l'aceto (che non fa ingrassare, ma se in grosse quantità può essere fastidioso). Per finire, arriva a casa in una gradevole confezione, che lo rende perfetto anche come idea regalo.

Tutto quello che devi fare per approfittarne è completare l'ordine al volo, prima che l'offerta lampo finisca. Godi anche di spedizioni assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.