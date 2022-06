Un faro solare PAZZESCO da 286 LED a 8€ su Amazon: occasione super

Un faro solare per illuminare tantissimo in balcone o giardino, assolutamente a costo zero. L’energia elettrica è fornita dal sole. Non un modello base però, ma uno con addirittura 286 LED. Super potente e ora anche super economico, investendo nella confezione da 2 pezzi, che porti a casa a 17,84€ appena da Amazon. Praticamente, ogni pezzo lo prendi a 8€ circa appena. Devi essere veloce per approfittarne però: completa l’ordine al volo, le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Faro solare 286 LED in gran sconto su Amazon

Un prodotto utilissimo per un sacco di ragioni. Quello principale, naturalmente, è il risparmio energetico: l’energia elettrica arriva dal solo e quindi è costo zero. Ancora, c’è l’estrema facilità con cui si installa: basta un paio di chiodi per fissarlo dove ti serve. Ogni faretto integra infatti tutto quello che occorre per funzionare. Infatti, c’è il pannello solare che cattura l’energia e la manda alla batteria, che l’accumula per il funzionamento serale. Dopodiché, quando la luce ambientale è fioca, interviene il sensore di movimento a regolare il funzionamento del dispositivo. Puoi scegliere fra tre modalità di utilizzo, in base alle tue esigenze: decidi fra illuminazione fissa o solo in caso di rilevamento del movimento, appunto.

Insomma, un prodotto completo e potente, ora anche più economico che mai. Non perdere l’occasione di fare un eccezionale affare su Amazon, con questo faro solare da 286 LED in gran sconto. Porta a casa la confezione da 2 pezzi a 17€ circa appena: completa l’ordine al volo per approfittarne. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.