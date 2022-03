Un decoder da 19€ e il digitale terrestre non è più un problema

Con un decoder come questo, il passaggio al nuovo digitale terrestre DVB T2 può essere un problema risolvibile in pochissimo tempo e con pochi euro. Un dispositivo super semplice da configurare, compatibile con il codec HEVC Main 10 e con funzionalità aggiuntive, come quella di media player.

Basta approfittare subito delle offerte Amazon a tempo per risparmiare un sacco. Metti il prodotto nel carrello e – prima di completare l'ordine – applica il codice “4W9SHHM2”. Lo prendi a 19€ circa appena e le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Un ottimo decoder per il digitale terrestre DVB T2 in offerta su Amazon

Uno strumento indispensabile se il tuo televisore non è nativamente compatibile con il nuovo modo di guardare la TV. Questo modello è dotato di doppia porta: HDMI per i pannelli più recenti e addirittura SCART per quelli più vecchi.

Una volta che avrai effettuato i collegamenti, basterà un attimo per completare la configurazione e – da quel momento in poi – potrai continuare a guardare i tuoi programmi preferiti anche quando il passaggio sarà completo.

Come anticipato, si tratta di un dispositivo dotato anche di funzionalità aggiuntive. Infatti, potrai agevolmente sfruttare la porta USB integrata per collegare le tue memorie esterne e riprodurre i contenuti audio e video che ci sono a bordo.

Insomma, un decoder perfetto per il nuovo digitale terrestre DVB T2, ma anche in grado di offrirti molto di più. Non importa quanto vecchio sia il tuo televisore, potrai continuare a sfruttarlo senza alcun problema. Il momento di approfittarne è adesso. Portalo a casa a 19€ circa appena: mettilo nel carrello e – prima di completare l'ordine – applica il codice “4W9SHHM2”. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Sii rapido però, si tratta di un'occasione a tempo.