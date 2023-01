Un cavo, 4 dispositivi: RICARICA in un lampo con questa trovata

Se non sai mai dove mettere i tuoi dispositivi a ricaricare e fai sempre attacca e stacca perché puntualmente hai a disposizione un solo caricatore, semplificati la vita e risolvi i tuoi problemi. Questo multi cavo 4 in 1 è la soluzione ideale per ogni tua esigenza.

Costa pochissimo di suo, ma vista la doppia promozione su Amazon non hai un minuto da perdere: spunta il coupon e portalo a casa con appena 6,39€, non hai un minuto da perdere.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Multi cavo 4 in 1: perché è geniale averne uno

Oltre al fatto a essere comodo di suo, soffermati un attimo a pensare quanto sia speciale da portare con te. In viaggio o in giro per la città non hai bisogno di riempire la tua borsa o il tuo zaino con mille cavi differenti: ti basta unicamente lui per le tue esigenze.

Con un attacco USB e 4 connettori differenti, hai a portata di mano:

un connettore micro USB;

un connettore USB Type C;

due connettori di tipo Lightning.

Ovviamente li puoi utilizzare anche tutti e quattro all’unisono per caricare smartphone, accessori tech, tablet o qualunque altra cosa ti venga in mente.

La caratteristica che più mi piace è che ha una lunghezza di 1,2 metri ed è indistruttibile. Grazie all’intreccio di nylon che ricopre tutti i cavi, questo sistema è resistente e robusto per resistere anche ai movimenti più impetuosi.

Che te ne pare? Da avere a portata di mano è un prodotto vincente.

Non aspettare un secondo in più e acquista immediatamente il tuo cavo 4 in 1 su Amazon con questa doppia promozione, ricorda solo di spuntare il coupon prima di aggiungere il prodotto al carrello. Prezzo finale di soli 6,39€.

