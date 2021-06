Ultramobile Business 70 è la nuova promozione senza vincoli di Tiscali dedicata ai clienti con Partita IVA.

Ultramobile Business 70: i dettagli

La tariffa da poco disponibile nel sito dell'operatore virtuale è davvero molto interessante se consideriamo il fatto che non prevede vincoli di permanenza contrattuale né tantomeno costi nascosti.

Ultramobile Business 70 gode di 70 Giga di internet in LTE su rete TIM fino a 225 Mbps in download e fino a 50 Mbps in upload, minuti illimitati verso tutti fissi e mobili nazionali e 100 SMS al prezzo di soli 7,99 euro ogni mese iva inclusa.

La promo per clienti con Partita IVA è disponibile sia in portabilità che richiedendo una nuova numerazione. Inoltre, il canone mensile prevede la ricarica automatica sul conto corrente o su una carta di credito.

Gli eventuali costi extra soglia verranno addebitati sul credito residuo, in questo modo non pagherete più del previsto. Oltre alla non presenza di vincoli, le promo di Tiscali hanno già il blocco dei servizi a contenuto preattivato.

Costi ed altro

I nuovi clienti che intendono aderire a tale offerta non dovranno pagare alcun contributo iniziale, mentre, per i già clienti è previsto un costo di 15 euro una tantum. Il costo della SIM ammonta a 10€ con spedizione gratuita.

