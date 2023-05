L'ultimo volantino NINTENDO di Monclick ti aspetta con GHIOTTE offerte

Il weekend si avvicina e non c’è timing migliore per presentare le offerte dell’ ultimo volantino Nintendo di Monclick. Il noto e-commerce italiano sta offrendo cinque articoli nelle ultime ore, tra cui la console Nintendo OLED in edizione speciale dedicata a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Scopriamo dunque insieme quali sono le offerte di Monclick sull’ultimo volantino con protagonista la console giapponese.

Volantino Nintendo Monclick: tutte le offerte

Riflettori accesi sulla console Nintendo (modello OLED) in edizione speciale, con lo stemma di Hylia posizionato sulla parte anteriore della base. Puoi acquistarla a 359,99 euro godendo della consegna gratuita. Volendo però puoi anche optare per il pagamento in 3 comode rate da 120 euro senza interessi con Klarna o PayPal.

Spazio anche ai videogiochi per Nintendo Switch Mario Strikers: Battle League Football a 48,99 euro (-18% di sconto), Mario Party Superstars e Splatoon 3, quest’ultimi due in offerta a 49,99 euro per effetto dello sconto del 17%. Allo stesso prezzo anche Minecraft Legends – Deluxe Edition.

Così come la console, anche sui videogiochi è possibile usufruire del pagamento in 3 rate a interessi zero con Klarna o PayPal. Se scegli Klarna, sei anche libero di non pagare nulla oggi e di saldare l’intero importo dopo 30 giorni dalla consegna del pacco a casa tua. La consegna per tutti gli articoli è gratuita e stimata all’inizio della prossima settimana.

Cogli al volo le offerte di Monclick sull’ultimo volantino di Monclick dedicato all’universo Nintendo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.