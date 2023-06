Ultenic K20: friggitrice ad aria con doppio cestello a un OTTIMO PREZZO

Hai deciso di acquistare una friggitrice ad aria per poter preparare cibi buoni e sani in modo veloce e senza sforzo? Allora non perdere per nessun motivo questa occasione. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Ultenic K20 a soli 149 euro, invece che 178,99 euro.

Grazie a questo sconto del 17% puoi risparmiare 30 euro e soprattutto portati a casa una friggitrice ad aria spettacolare. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout. Goditi le tue preparazioni e friggi senza olio. Risparmia tempo, soldi e fatica.

Ultenic K20: friggitrice ad aria con doppio cestello da 7,6 litri

Tra le caratteristiche interessanti della friggitrice ad aria Ultenic K20 c’è sicuramente il suo doppio cestello. Ognuno è da 3,8 litri per un totale quindi di 7,6 litri che ti consentono di cucinare per tantissime persone. E tra l’altro potrai fare preparazioni diverse in ogni cestello, per cui è anche molto versatile.

I suoi 2850 W ti consentono di cucinare in modo veloce per ottenere una frittura senza olio e con il 90% di grassi in meno. È dotata di un pratico display touch dove potrai selezionare le varie impostazioni. Possiede 6 modalità di cottura preimpostate per velocizzare ulteriormente le tue preparazioni. Il cestello è antiaderente e puoi metterlo tranquillamente in lavastoviglie.

Se non vuoi perdere questa occasione dovrai essere molto rapida. Quindi vai immediatamente su Amazon e acquista la tua Ultenic K20 a soli 149 euro, invece che 178,99 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonata fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.