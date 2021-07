Ulefone ha appena annunciato un nuovo smartphone economico, il Note 6: ecco tutte le specifiche tecniche e il prezzo.

Ulefone Note 6: i dettagli

Realizzato in plastica, il che non è necessariamente un male, il nuovo Ulefone Note 6 è lo smartphone ideale per chi vuole spendere poco e non ha particolari pretese, a parte uno schermo dalle dimensioni contenute. Infatti, il terminale è dotato di un display HD+ da 6,1 pollici (1560 x 720), mentre sotto il cofano troviamo il processore quad-core Unisoc SC7731E da 1 GB di RAM e 32 GB di spazio di archiviazione, espandibili fino a 128 GB tramite una scheda microSD. Il dispositivo, disponibile nelle opzioni di colore nero, verde, viola e rosso conta sul sistema operativo Android 11 Go, versione dell'OS di Google fatta per funzionare su smartphone non troppo potenti.

Sul retro del terminale troviamo una “fotocamera AI” da 5 megapixel e una cam principale da 5 megapixel, mentre per la selfie-camera ci pensa un sensore da 2 megapixel. Del pacchetto fa anche parte una batteria da 3.300 mAh, che supporta la ricarica cablata da 5 W. Ulefone Note 6 non include uno scanner per le impronte digitali, ma supporta la scansione del viso tramite la sua selfie-cam.

Il device presenta anche due slot per schede nano SIM, che si traduce nella possibilità di utilizzare due numeri telefonici contemporaneamente.

Va tenuto presente che Ulefone Note 6 non supporta il 4G, ma solo il 3G, quindi non aspettarti una connessione dati particolarmente veloce. Ovviamente il device, che contemplare lo standard Bluetooth 4.2, ha un costo bassissimo: 75 euro circa.

uleFone

Smartphone