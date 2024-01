UGREEN adattatore Bluetooth RX-TX: SUPER sconto del 15%

Hai mai desiderato trasformare il tuo televisore, la tua radio o il tuo computer tradizionale in dispositivi wireless? O forse vorresti goderti la libertà di trasmettere l’audio dal tuo telefono o tablet a vecchi altoparlanti senza Bluetooth? Con l’adattatore Bluetooth 2 in 1 di alta qualità di UGREEN, oggi in super sconto del 15% su Amazon, tutto questo diventa possibile. Approfitta subito di questa promozione e acquistalo al prezzo vantaggioso di soli 21,24 euro, anziché 24,99 euro.

UGREEN adattatore Bluetooth RX-TX: un’occasione da prendere al volo

L’adattatore UGREEN Bluetooth RX-TX 2 in 1 è la soluzione versatile che stavi cercando. Quando funziona come ricevitore Bluetooth, ti consente di trasmettere l’audio da computer, cellulare o tablet ad altoparlanti o cuffie senza Bluetooth. Allo stesso tempo, in modalità trasmettitore audio Bluetooth, collega i tuoi vecchi dispositivi come televisore, radio o computer non Bluetooth a cuffie o altoparlanti wireless. Un adattatore intelligente che apre nuove possibilità per la tua esperienza audio.

Grazie alla connettività Bluetooth 5.0, questo adattatore offre una trasmissione audio ad alta fedeltà. Inoltre, dispone di un microfono integrato che consente chiamate chiare e vivavoce durante la guida. Una funzionalità perfetta per chi vuole rimanere connesso mentre è in movimento.

La batteria incorporata da 140mAh assicura un utilizzo senza interruzioni fino a 8 ore in modalità trasmissione e 5 ore in modalità ricezione. Ecco la comodità aggiunta: puoi usarlo anche durante la ricarica, grazie al cavo USB-C incluso che richiede solo 1,5 ore per la ricarica completa. Questo adattatore è progettato per essere non solo potente ma anche efficiente.

Il design pieghevole è un tocco di genialità. Realizzato in materiale in gomma TPU ad alta resilienza, è morbido, resistente alla flessione e ideale per ambienti ristretti come TV e altoparlanti montati a parete. Il corpo principale in pelle conferisce al prodotto un tocco squisito, antiscivolo e resistente all’usura, mentre il peso di soli 12 g lo rende leggero e portatile.

Infine, con un jack da 3,5 mm, questo adattatore è compatibile con una vasta gamma di dispositivi, tra cui computer, TV, set-top box, cuffie, auricolari, stereo, amplificatori e altoparlanti. Sia che tu stia cercando una soluzione per la tua casa o per essere sempre connesso durante i tuoi spostamenti, l’adattatore UGREEN Bluetooth 2 in 1 è la scelta perfetta. Non perdere altro tempo e acquistalo al prezzo vantaggioso di soli 21,24 euro, prima che sia troppo tardi.

