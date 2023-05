UGEE S640: tavoletta grafica BELLISSIMA ad appena 27€ su Amazon

Disegna e scrivi in digitale come se fosse un foglio ma in modo molto più semplice e con tante funzioni. Vai adesso su Amazon e metti nel tuo carrello la tavoletta grafica UGEE S640 a soli 27,99 euro, invece che 36 euro.

Con questo sconto del 22% risparmi e soprattutto ti porti a casa un dispositivo utilissimo e dalle ottime prestazioni. Avrai la possibilità di sbizzarrirti e dare sfogo alla tua fantasia. Potrai usare questa tavoletta grafica praticamente su qualsiasi dispositivo che sia Windows, Android o iOS.

Tavoletta grafica UGEE S640: prezzo basso, utilità alta

Che tu la voglia usare per lavoro o per hobby la tavoletta grafica UGEE S640 è sicuramente un ottimo compromesso tra prezzo e qualità. È compatibile con Windows, Mac OS, Android, Chrome OS e Linux. Per cui la potrai collegare praticamente a qualsiasi dispositivo. Potrai scrivere e disegnare in modo preciso e fluido.

È dotata di 10 tasti di scelta rapida che ti permettono di velocizzare il lavoro e di usare subito gli strumenti più comuni come la gomma o la lente d’ingrandimento. La penna che troverai in dotazione è molto sensibile e ha 8192 livelli di pressione. Questo ti permette di essere preciso e di poter fare tratti sottili o spessi e sfumature come se disegnassi su un foglio di carta.

Insomma, a un prezzo così la vorranno in tanti, quindi sii rapido prima che le unità disponibili a questa cifra spariscano. Fiondati su Amazon e acquista la tua tavoletta grafica UGEE S640 a soli 27,99 euro, invece che 36 euro. Se completi l’ordine ora la riceverai a casa tua entro oggi senza costi aggiuntivi, per gli abbonati ai servizi Prime. Se non sei ancora iscritto fallo adesso cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.