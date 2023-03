UFC 286: come vedere Vettori vs Dolidze in diretta streaming

UFC 286 per molti vuol dire la chiusura della trilogia tra l’ex campione pesi welter Kamaru Usman e Leon Edwards, per noi italiani no. C’è un match che più di tutti fa sognare e anima le discussioni degli appassionati italici delle arti marziali miste: lo scontro nella categoria pesi medi tra Marvin Vettori e Roman Dolidze.

Inutile girarci intorno: questo sarà un match cruciale per il nostro Vettori. Se vince si proietterà nuovamente nei piani alti, ambendo a richiedere un’altra chance titolata, dopo aver combattuto per il titolo UFC nel rematch contro Israel Adesanya. Se perde invece spianerà la strada all’asso del grappling georgiano Roman Dolidze.

Il nostro Italian Dream insomma potrebbe essere una sorta di gatekeeper per Dolidze che, dopo aver battuto per TKO Jack Hermansson, battendo Vettori potrebbe ambire a combattere contro uno dei grandi della divisione, per esempio quel Robert Whittaker che ha surclassato Marvin a settembre, in un match a senso unico. D’altra parte, con una vittoria convincente da parte di Marvin Vettori, il nostro Italian Dream potrebbe ambire ad un nuovo match titolato contro il vincente tra Pereira e Adesanya.

Una cosa è certa: Marvin sembra aver fatto tesoro della sconfitta subita contro Whittaker e si è allenato per mostrare ai suoi fan un Vettori 3.0 nella gabbia. La sua preparazione ha riguardato in particolare lo striking, con un camp di allenamento in Tailandia, dove Vettori dice di aver affinato soprattutto i suoi calci, ora più potenti, precisi ed esiziali. Anche dal punto di vista del grappling il nostro atleta ha lavorato sodo, puntando ancor di più a diventare un finalizzatore a terra.

Per assistere al match tra Vettori e Dolidze questa volta non si dovranno fare le ore piccole, l’incontro sarà visibile sabato 18 marzo dalle ore 22 italiane su Dazn, essendo il primo match della main card di UFC 286 che questa volta si terrà a Londra. Un’occasione unica per vedere Vettori e tifare il nostro atleta, nella speranza di una vittoria importante contro un avversario veramente ostico e pericoloso. Ricordiamo che il piano Start di DAZN costa solo 12,99€ al mese, un prezzo veramente piccolissimo per vedere tutte le main card UFC.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.