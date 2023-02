UFC 284: Makhachev vs. Volkanovski, come vederlo in diretta al miglior prezzo

Il miglior match di MMA dell’anno. Un duello tra campioni. Un match per cui gli appassionati di arti marziali miste stanno tenendo il fiato sospeso da mesi, in attesa che la gabbia decreti il miglior atleta della divisione pesi leggeri UFC. Makhachev vs. Volkanovski sarà un evento spartiacque da diversi punti di vista: si affronteranno due campioni, il detentore della cintura pesi leggeri contro il campione dei piuma, decretando chi sarà il nuovo re della divisione lightweight, ma soprattutto questo match chiarirà al mondo se davvero il predominio daghestano nelle MMA può continuare dopo l’uscita di scena di Khabib Nurmagomedov. Per gli appassionati inoltre ci sarà un motivo in più per seguire UFC 284: grazie ad una promozione Dazn attiva per San Valentino sarà possibile vedere il match spendendo pochissimo: solo 20€ al mese per 12 mesi, un vero affare considerando la qualità dell’offerta sportiva garantita (Serie A, basket, MMA e moltissimo altro), oppure ancora di meno (rinunciando al calcio) sfruttando il piano Dazn Start a soli 12,99€. Questi sono prezzi eccezionali considerando che il solo evento in Pay Per View su UFC Fight Pass costa da solo 18,29€, invece con un abbonamento Dazn si accede per un mese a tantissimi eventi sportivi in diretta.

Alexander “The Great” Volkanovski, australiano con origini macedoni, è l’attuale campione indiscusso dei pesi piuma e ha tutte le carte in regola per mettere fine alla mitologia dei daghestani invincibili nella gabbia, infallibili macchine da guerra nella lotta a terra. The Great ha dalla sua un footwork fenomenale in piedi con un volume e una velocità di colpi incredibile, ne sa qualcosa Max Holloway, l’ex campione pesi piuma che è stato più volte annichilito dalla qualità tecnica dell’australiano. Volkanovski è anche un ottimo lottatore a terra, ma forse Islam Makhachev si rivelerà un avversario troppo forte. Il combat sambo russo adattato alle MMA di Makhachev finora in UFC non ha avuto antidoti, un po’ come accadeva con Khabib Nurmagomedov, suo coach e amico fraterno.

Resta solo da capire se la qualità superiore nello striking di Volkanovski potrà impensierire Makhachev tanto da non consentirgli di chiudere gli spazi, cambiare livello e portare l’incontro a terra, dove, teoricamente, potrebbe finalizzare rapidamente il fighter australiano.

Oltre a questo incontro stellare, valido per il titolo pesi leggeri, UFC 284 avrà anche altri match imperdibili, tra questi promette scintille il co-main event tra il messicano Yair Rodríguez e l’americano Josh Emmett, che potrebbe decretare un nuovo contendente al titolo proprio della categoria pesi piuma dove Volkanoski è il campione indiscusso. Entramni sono dei finalizzatori, con diversi KO all’attivo, quindi è molto probabile che questo co-main event finisca prima del limite con uno degli avversari al tappeto.

L’appuntamento su Dazn per UFC 284 è alle 4 di mattina, con il main event tra Makhachev e Volkanovski che potrebbe disputarsi intorno alle 6 del mattino italiane.

