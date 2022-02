Ucraina webcam in diretta live: come vederle

Quello che sta accadendo in Ucraina è devastante. L'indifferenza non è certamente un'opzione possibile. Se hai necessità vedere in tempo reale cosa accade nelle diverse città della nazione, a Kiev e non solo, sul Web c'è la possibilità di guardare attraverso gli occhi di una serie di webcam che trasmettono in streaming tramite Internet. Normalmente utilizzate per altri scopi – come il controllo del traffico o del meteo – in questo momento di angoscia possono diventare uno strumento di informazione.

Di seguito, una serie di link – provenienti da YouTube – che permettono di controllare il live streaming cosa viene ripreso dalle camere disseminate in diversi punti. Nota bene: se cliccando play non fosse possibile riprodurre lo stream, allora probabilmente è saltato il collegamento.

Ucraina: le webcam con trasmissione in diretta streaming

Sono diverse le trasmissioni reperibili direttamente sulla più famosa piattaforma di hosting di video. La prima riporta la situazione in tempo reale in uno scorcio di Kiev.

Anche il secondo video trasmette da Kiev, ma si tratta di 9 videocamere da punti di vista differenti.

Ancora un'altra su Kiev, sempre su YouTube.

Ancora un box con 4 camere, 2 sulla capitale, 1 su Leopoli e 1 su Kharkov.

Ovviamente si tratta solo di alcuni scorci, di determinati angoli. Tuttavia, potrebbe risultare utile in un determinato momento utilizzare anche questo tipo di strumento.

Ci sono diverse possibilità per vedere in tempo reale quello che accade nelle città dell'Ucraina, duramente colpita dall'invasione russa. Se i link delle webcam in diretta streaming non funzionano, ma hai necessità di guardare immagini in tempo reale, il nostro consiglio è quella di effettuare una ricerca su YouTube, verificando quali canali stanno trasmettendo in quel determinato momento. Non è purtroppo da escludere che i collegamenti a Internet saltino o siano instabili.

La nostra speranza è che presto questi strumenti tornino a essere utili per monitorare il traffico, il meteo oppure solamente per fare un viaggio virtuale in giro per il mondo.