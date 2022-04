Ucraina: uno smartphone ha salvato la vita ad un soldato

Secondo quanto si apprende in rete, sembra che uno smartphone abbia appena salvato la vita di un soldato ucraino. Il proiettile infatti, è stato fermato dal telefono. Ma scopriamo di più; abbiamo anche allegato un video dove viene testimoniato il fatto.

Da troppi giorni, da troppe settimane, da troppi mesi è in corso la feroce guerra in Ucraina. Ora, un video che è diventato virale in poche ore, mostra come un militare ucraino sia riuscito a salvarsi la vita grazie al suo smartphone. L’uomo ha detto che il proiettile è stato fermato dallo schermo del device.

Il video dello smartphone che ha salvato la vita di un soldato

Giusto per chi non lo sapesse, segnaliamo che c’è in corso in questi mesi una guerra fra Russia e Ucraina. La prima ha invaso il paese vicino il 24 febbraio scorso e da allora il mondo si è spaccato. La situazione sta diventando sempre più un grosso scivolone internazionale e mondiale e nessuno sa come potranno andare le cose nel futuro. Noi speriamo solo che Putin metta la parola “fine” a questa insensata faida da quattro soldi, costi quel che costi.

Tornando al video, notiamo la clip di 45 secondi che mostra il soldato ucraino che tira fuori il device dove all’interno è conficcato un proiettile da 7,62 mm. “Il telefono mi ha salvato la vita”: meno male.

Il video è stato girato in una trincea e si sentono ancora spari ed esplosioni in lontananza. Non ci è dato sapere quale sia il telefono “eroe” della giornata, ma sembra essere un Samsung, se analizziamo la cover del device.

Ad ogni modo: questo non è un evento isolato. Anche in passato abbiamo riportato storie di persone “salvate” dal proprio dispositivo. Nel 2016 infatti, un uomo dell’Afghanistan ha avuto salva la vita perché un Nokia 301 ha fermato un proiettile. Anche il Nokia X2 si è reso indispensabile in una faida di quartiere.