Twitter renderà presto ufficiale la nuova funzione dei podcast

Twitter sembra destinata a rendere i podcast un focus molto più importante nell'app. Attualmente sarebbe in fase di test una scheda dedicata proprio a tale funzionalità, raggiungibile sia nella barra delle funzioni laterale e sia in quella individuabile nella zona inferiore dell'app.

Non è certo la prima realtà a virare in modo deciso verso i podcast ma, forse per quanto concerne l'ambito dei social network, è sicuramente una delle più quotate su cui porre attenzione. Il successo di servizi come Clubhouse ha fatto la differenza.

Anche Twitter si lascia conquistare dal mondo dei podcast

A mettere la pulce nell'orecchio ci ha pensato uno screenshot pubblicato dal ricercatore Alessando Paluzzi, che di seguito vi mostriamo:

Il prossimo screenshot mostra invece la nuova icona situata nel pannello di navigazione inferiore, scovata questa volta dalla ricercatrice Jane Manchun Wong:

Tutte queste nuove informazioni pongono l'accento su quelle che saranno le strategie di Twitter nell'imminente futuro, dando sempre maggiore risalto ad uno strumento verso cui gli utenti del web continuano a mostrare enorme interesse e che, quindi, non può essere in alcun modo sottovalutato: al contrario, è attualmente una delle strade da percorrere con maggiore convinzione.

Lo staff di Twitter ne è consapevole e, proprio per questo, intende compiere un importante passo avanti verso i podcast. Con ogni probabilità, questo strumento consentirà ai podcaster di creare collegamenti diretti ai loro podcast nell'app, in modo simile a come ora sia possibile predisporre collegamenti attivi alle newsletter (opzione abilitata in seguito all'acquisizione di Revue avvenuta lo scorso anno).

Un sensibile progresso in favore dei podcast può essere compiuto anche considerando l'acquisizione dell'app di pod discovery Breaker, compiutasi sempre nel 2021. Al momento, trattandosi di anticipazioni, non abbiamo notizie certe in merito alle tempistiche richieste perché i podcast diventino finalmente una realtà concreta anche su Twitter, ma i tempi sembrerebbero ormai maturi.