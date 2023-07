Twitter: pronte chiamate e videochiamate per contrastare Threads

Threads ha già superato i 100 milioni di iscritti: un traguardo notevole, considerando il fatto che l’applicazione anti Twitter sia stata rilasciata appena da qualche giorno, destando evidentemente molta curiosità.

Dal canto suo, Twitter è pronta per lanciare un’altra utile funzionalità: stiamo parlando delle chiamate video e audio tra gli utenti, come suggerisce il nuovo post ad opera di una designer della società, Andrea Conway.

L’asso nella manica di Twitter

Nella giornata di venerdì, Conway ha twittato alcuni screenshot di ciò che potrebbe accadere di qui a breve: dalla sezione dei messaggi diretti sarà possibile fare clic sull’icona del telefono in alto a destra dell’interfaccia per avviare una videochiamata o una chiamata audio con un altro utente. La grafica mostrata nel tweet di Conway sembra simile all’app FaceTime di Apple:

Al momento si sa ancora poco circa questa nuova funzionalità di Twitter, in merito alle tempistiche ed anche in relazione alla possibilità di supportare le chiamate di gruppo. Inoltre, sarà importante capire se gli utenti potranno chiamare chiunque, indistintamente, oppure se il tutto verrà reso funzionante solo con la cerchia dei follower (molto più probabile questa seconda ipotesi).

Chiamate e videochiamate su Twitter rappresentano una nuova mossa nella sfida con Threads: nei giorni scorsi, non sono mancate le polemiche per il fatto che l’applicazione di Meta emuli tantissimi aspetti del social network del cinguettio, nonostante manchino ancora importanti feature (come i messaggi diretti ed il feed cronologico) che Adam Mosseri (patron di Instagram) dovrebbe rilasciare tra non molto.