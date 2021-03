Secondo quanto si apprende in rete, Twitter sta testando una nuova funzione che vi permetterà di guardare i video di YouTube direttamente da un tweet e senza uscire dall’app. Effettivamente, considerato che tante altre realtà lo fanno da tempo, era lecito aspettarsi che anche il social dell’uccellino blu avrebbe inserito tale possibilità nella sua piattaforma.

Twitter vi farà vedere i video di YouTube senza uscire dall’app

Twitter sta testando un modo per farvi guardare i video di YouTube direttamente dalla vostra bacheca. In genere, quando qualcuno include un collegamento a YouTube in un tweet, facendo click su quel collegamento si viene indirizzati al servizio di Google, il che può essere frustrante se non si desidera lasciare Twitter per guardare il video. Questa nuova funzionalità, che è in prova oggi su iOS, significa che non si dovrà mai uscire dall’applicazione. Questo renderà più facile guardare un video e quindi continuare a scorrere il feed, se lo desiderate.

Twitter ha condiviso una GIF esplicativa nel suo account di supporto:

Starting today on iOS, we’re testing a way to watch YouTube videos directly in your Home timeline, without leaving the conversation on Twitter. pic.twitter.com/V4qzMJMEBs — Twitter Support (@TwitterSupport) March 18, 2021

Il test sarà disponibile per “un gruppo molto ristretto di utenti” in Canada, Stati Uniti, Giappone e Arabia Saudita. Questo è quanto dichiarato dall’azienda in una dichiarazione condivisa con The Verge dopo che il giornale americano ha pubblicato questa storia per la prima volta. Un portavoce di Twitter ha così ribadito: “L’attuale test su iOS sarà un esperimento di quattro settimane. Abbiamo in programma di dare un’occhiata ai risultati e scaleremo di conseguenza”.

Questo nuovo test arriva insieme ad altri due annunciati la scorsa settimana per iOS e Android che hanno lo scopo di migliorare la condivisione e la visualizzazione dei media sul social network. La società sta anche testando nuovi modi per caricare e visualizzare le immagini 4K su dispositivi mobili. Nn di meno, sta studiando un pulsante per l’annullamento rapido di un tweet.

