Twitch: ban breve per sesso in live, protesta la community

Una streamer di Twitch è stata bannata per una settimana dalla popolare piattaforma streaming dopo aver fatto sesso con un uomo durante una diretta.

La scena, che è stata registrata dagli utenti, mostrava la streamer Kimmika_ in piedi davanti ad una scrivania, con la figura di un uomo presente alle sue spalle. Sebbene davanti la telecamera l’atto non fosse esplicito, è stato il riflesso della finestra nelle vicinanze a non lasciare spazio all’immaginazione.

Tuttavia, la community di Twitch è insorta contro la piattaforma ritenendo la punizione troppo lieve e incoerente specialmente se si considerano i ban ben più lunghi comminati ad altri streamer per fatti ritenuti meno gravi.

Ragazza fa sesso in diretta su Twitch: solo 7 giorni di ban? La community all’attacco

Jidion6, ex streamer della piattaforma, ha accusato Twitch di sessismo e favoritismo sottolineando di essere stato bandito in modo permanente dal servizio dopo aver fatto del “dissing” nei confronti di Pokimane. I due sono poi diventati amici, ma il ban non è mai stato revocato. Jidion6 ha anche lanciato su YouTube un hashtag #TwitchRespond per esortare la piattaforma ad una risposta.

Il servizio di proprietà Amazon non ha ancora risposto ufficialmente sulla questione, ma gli utenti di Twitch continuano a criticare la piattaforma su Twitter denunciando una disparità di trattamento apparsa palese negli ultimi anni. Questo incidente, se così vogliamo definirlo, potrebbe essere la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

