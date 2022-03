Twitch a luci rosse: via libera ai contenuti per adulti?

La svolta a “luci rosse” di Twitch potrebbe essere molto vicina. Secondo un rapporto dello youtuber Zach Bussey, la nota piattaforma viola starebbe valutando la possibilità di inserire un tag che offra maggiori libertà ai creator di trasmettere contenuti espliciti.

Twitch permette già di inserire un tag che indica una trasmissione pensata per un pubblico maturo, ma restano comunque forti limiti sul genere di contenuti che è possibile proporre. Il nuovo tag invece aprirebbe la strada a dirette che oggi provocherebbero la sospensione del canale, pur mantenendosi entro certi limiti che non valichino il confine del pornografico.

Twitch per adulti: che genere di contenuti possiamo aspettarci?

Teniamo a precisare prima di tutto che si tratta ancora di un'indiscrezione: in ogni caso, Bussey è molto preciso nello spiegare in cosa consisterebbe questa nuova politica. Dovrebbe esserci una categoria a parte, chiamata “After Dark“, che resterebbe ancora fortemente regolata da molte delle attuali norme di Twitch riguardo ad eventuali contenuti di natura sessuale.

Masturbazione, sesso e qualunque cosa possa rimandare a questo genere di dirette continuerebbe ad essere vietata, ma ci saranno più aperture per altri tipi di contenuti che rientrerebbero in questo nuovo tag:

Educazione sessuale

Discussioni su argomento o esperienze di tipo sessuale

Contenuti fetish

Palpeggiare o toccare il proprio corpo

Baci prolungati indirizzati alla telecamera

Espressioni facciali associate all'educazione sessuale

Inquadrature esplicite

Lap e Pole dance

Arte sessualmente esplicita

Testo del canale, titoli o sottotitoli con contenuti a sfondo sessuale

Contenuti che incoraggiano conversazioni mature in chat

Tutto, ripetiamo, ancora da confermare ufficialmente, ma Twitch sta già valutando l'applicazione della cosa e attende il feedback degli utenti. I canali con questo genere di contenuti sarebbero meno rilevabili dagli iscritti alla piattaforma al fine di preservare le fasce d'età più sensibili, aspetto presumibilmente anche questo al vaglio di tutte le considerazioni del caso, specie con i diretti interessati.