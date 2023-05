TV QLED di TCL in offerta su Amazon: quattro varianti in sconto da 399€

È un ottimo momento per acquistare un nuovo TV QLED della gamma 2023 di TCL. Questa famiglia di Smart TV 4K, infatti, è protagonista di una nuova offerta Amazon. Con la promozione in corso, infatti, è possibile acquistare il modello da 43 pollici a 399 euro mentre il 50 pollici è disponibile a 449 euro.

Sconti anche per il 55 pollici, ora a 549 euro, e per il 60 pollici, proposto a 699 euro. Per tutti i modelli, tranne che per il 60 pollici, si tratta di un nuovo minimo storico su Amazon. Per acquistare uno dei quattro TV in offerta, tutti dotati di piattaforma smart Google TV, è possibile seguire il link qui di sotto per accedere alla pagina Amazon dedicata alla gamma QLED di TCL.

TV QLED di TCL in offerta su Amazon: quattro modelli tra cui scegliere il migliore

La gamma di TV QLED di TCL è ricca di opzioni molto interessanti. I modelli del 2023, in particolare, sono dotati di pannello 4K, con diagonale compresa tra 43 pollici e 60 pollici, e tecnologia Quantum Dot. Da notare, inoltre, la possibilità di sfruttare la piattaforma smart Google TV, con tutte le applicazioni che consentono di accedere ai principali servizi di streaming disponibili in questo momento.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare la gamma di TV QLED di TCL del 2023 a prezzo scontato. Le opzioni disponibili sono:

43 pollici a 399 euro

50 pollici a 449 euro

55 pollici a 549 euro

60 pollici a 699 euro

Per accedere alle offerte è possibile sfruttare il link qui di seguito e poi scegliere l’opzione più adatta alle vostre esigenze.

