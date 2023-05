TV Philips serie 6800 in offerta su Amazon: Full HD, DVB-T2 e Netflix a soli 185€

La TV Philips 32PFS6855/12 della serie 6800 è una TV LED di dimensioni compatte con una risoluzione Full HD, un sistema operativo intuitivo e una varietà di opzioni di connessione. Offre un’esperienza audio coinvolgente grazie alla configurazione surround e alla potenza dei suoi altoparlanti.

Oggi Amazon propone questa TV in grado di offrire un’ottima qualità dell’immagine ad un prezzo fortemente scontato. Grazie all’offerta che ti segnaliamo oggi, la puoi acquistare a soli 185€, grazie ad un robusto sconto del 35% a cui va aggiunto un secondo sconto di quasi 10€, che verrà applicato automaticamente al momento del checkout. Davvero niente male, anche perché questo televisore viene normalmente proposto a 299€.

Non ci giriamo molto intorno: Philips è semplicemente una garanzia e chi acquista i prodotti di questo brand lo sa benissimo. Non si torna più indietro. Questa TV da 32 pollici offre una stupenda qualità dell’immagine in Full HD, funzionalità di Smart TV (si collega ad internet per riprodurre i contenuti di Netflix e delle tue altre piattaforme preferite) e ha un decoder ‎DVB-T2 integrato con una funzione di sintonizzazione estremamente precisa e altrettanto rapida.

La qualità e la risoluzione delle immagini è ottima, estremamente nitida, ma senza l’effetto “finto” offerto da molti altri televisori, anche blasonati. Insomma, non dovrai passare ore a smanettare con le impostazioni per calibrare l’immagine: è già perfetta così com’è. Menzione d’onore per il sistema operativo, che offre una navigazione nei menù e tra le impostazioni estremamente rapida, senza rallentamenti o fastidiosi ingolfamenti.

Per tutti questi motivi, noi ti consigliamo vivamente di non farti scappare questa offerta e di acquistare questa splendida TV Full HD brandizzata Philips a soli 185€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.