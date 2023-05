TV OLED di LG da 55 pollici: nuovo MINIMO STORICO su Amazon (anche in 12 rate)

Se siete alla ricerca di un nuovo TV OLED potete ora puntare su di una nuova offerta Amazon che propone uno sconto netto sul TV LG OLED55B26LA. Si tratta di un modello da 55 pollici di casa LG che viene proposto al prezzo scontato di 916 euro, raggiungendo il suo nuovo prezzo minimo storico su Amazon. Da notare, inoltre, che è anche possibile acquistare il TV optando per il pagamento in 12 rate mensili (pagando con carta di debito e senza finanziamento). Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto.

TV OLED di LG: il modello da 55 pollici è al minimo storico su Amazon

Il TV OLED55B26LA di LG appartiene alla Serie B2 2022 della gamma di LG. Si tratta di un modello di pregevole fattura, pensato per tutti gli utenti alla ricerca di un pannello di alta qualità e con dimensioni importanti, anche se non troppo imponenti (la serie include anche tagli da 65 pollici e 77 pollici). Il TV può contare su di una dotazione tecnica completa che comprende il processore Alfa 7 Gen 5 e una ricca dotazione di porte, comprese 2 HDMI 2.1. Da notare la presenza di webOS in versione aggiornata e con supporto a Google Assistant e Alexa.

Con la nuova offerta Amazon, disponibile per un periodo di tempo limitato, è possibile acquistare il TV LG OLED55B26LA al prezzo scontato di 916 euro. L’offerta rappresenta il nuovo minimo storico su Amazon e consente anche l’acquisto in 12 rate mensili senza interessi. Per accedere all’offerta e acquistare il TV di casa LG a prezzo ridotto potete fare riferimento direttamente al link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.