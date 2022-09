Tv Lenovo da 32 pollici a un prezzo FOLLE su Amazon (-40%)

Se sei alla ricerca di un secondo monitor o di una TV per un angolino della casa che ne è sprovvista, ma non vuoi svenarti, allora questa è l’offerta giusta per te. Solo per oggi, su Amazon, potrai avere il TV Lenovo da 32 pollici a soli 199 euro, invece che 329 euro.

Garanzia Lenovo ad un prezzo imbattibile. Questo televisore è perfetto per essere collegato ad un PC, oppure per una stanza dove non c’è molto spazio. Ha l’inclinazione regolabile, una bellissima risoluzione del display e una porta HDMI, con cavo già incluso nella confezione.

A questo prezzo non è un’occasione da farsi scappare. Corri a mettere nel tuo carrello il TV Lenovo da 32 pollici a soli 199 euro, risparmiando così ben 130 euro.

TV Lenovo da 32 pollici: piccolo prezzo, grandi prestazioni

Non c’è dubbio, siamo di fronte a un’ottima TV, seppur non possiede le nuovissime tecnologie del mercato. Ed è proprio questo che la rende ancora più appetibile. Anche se non è super tecnologica, non presenta nessuna falla. Ad esempio, grazie alla funzionalità adattiva AMD FreeSync, questa TV riduce al minimo gli artefatti visivi e i disallineamenti dell’immagine, rendendo totale l’immersione di ciò che stai guardando.

Ha un angolo di visione fino a 178° che permette ad ogni componente della famiglia di avere una visione ottimale. Alto livello di luminosità che però, avendo il display dotato di una tecnologia che protegge gli occhi dai danni della luce blu e allo stesso tempo riduce lo sfarfallio dello schermo, non causa affaticamento visivo.

Un’ottima soluzione per chi non vuole spendere un capitale ma neanche avere un pezzo d’antiquariato. Approfitta dell’offerta di Amazon, e solo per oggi, metti nel carrello il TV Lenovo da 32 pollici a soli 199 euro.

