TV al muro? Digitale terrestre non ti temo: decoder INVISIBILE a 29€

Comprendo bene il problema. La TV è appesa al muro, ma serve un decoder per passare al nuovo digitale terrestre DVB T2: ne serve uno invisibile, che non occupi spazio e sparisca dietro lo schermo.

Per fortuna, la soluzione è semplicissima e – soprattutto – economicamente indolore. Il migliore dispositivo che puoi trovare su Amazon adesso lo prendi a 29€ circa appena e fa anche da media player. Completa l'ordine al volo per approfittarne e godi di spedizioni super rapide e gratis.

TV al muro: per il digitale terrestre risolvi così

Un piccolo concentrato di tecnologia, che colleghi in un attimo a altrettanto velocemente puoi configurare, sfruttando il telecomando in dotazione. Massima compatibilità con il Dolby Audio e con il codec H.265 (HEVC Main 10), fondamentale per continuare a guardare i programmi che ami di più, anche quando lo switch sarà completo.

Non servirà spazio per posizionarlo: niente fili volanti, niente cavi che scendono giù fino al mobile dov'è posizionato il dispositivo. Questo gioiellino scompare dietro la televisione: c'è, lo usi, ma non si vede!

Inoltre, come anticipato, è anche possibile sfruttarlo per funzionalità aggiuntive. Infatti, grazie alla porta USB potrai collegare memorie esterne e sfruttarlo come vero e proprio media player, riproducendo i contenuti a bordo delle stesse.

Insomma, questo decoder invisibile di ottima qualità, risolve il problema di passare al nuovo digitale terrestre DVB T2 anche la TV appesa al muro. Con un investimento di appena 29,99€ appena hai la soluzione su Amazon e godi anche di spedizioni assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.