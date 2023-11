TV 40" FHD a 145€ su Amazon: sta andando a ruba, prezzo SHOCK

Questa TV da 40″, a questo prezzo, è un autentico affare. Schermo FHD, perfetta compatibilità con il nuovo digitale terrestre DVB T2 e possibilità di registrare i tuoi programmi preferiti. Se non è già finita, completa al volo il tuo ordine per averla a 145€ circa appena (attenzione: la recensione, unica, da 1 stella è dovuta all’insoddisfazione del cliente perché la registrazione dei programmi non può essere programmate. Non riguarda la qualità del prodotto), le spedizioni sono veloci e gratuite grazie ai servizi Prime.

La soluzione ideale da posizionare in salotto, camera da letto o cucina. Ampio schermo, ma cornici sottili, così da ridurre l’ingombro complessivo. Tramite la porta USB integrata puoi inserire chiavette esterne: avrai modo di registrare i tuoi programmi preferiti, ma anche di riprodurre contenuti multimediali.

Massima compatibilità anche con il nuovo digitale terrestre DVB T2: non dovrai acquistare alcune decoder a parte.

Un vero e proprio affare, che però è destinato a durare pochissimo: completa al volo il tuo ordine su Amazon, se le scorte non sono già finite. Questa TV da 40″ – con display FHD – la prendi a 145€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii veloce però, la disponibilità è limitatissima.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.