Tutto da 3,99€ a meno di 15€ su Amazon: 10 gadget tech WOW a prezzo RIDICOLO

Lasciati tentare dai tuoi gadget tech preferiti, tutti a prezzo piccolissimo su Amazon! Dai un'occhiata a questi prodotti in promozione

Pronto a fare affari sconcertanti? Eccoli tutti!

Cavo USB C da ben 60W per trasferimento dati e ricarica rapidissima. Ultra robusto, prendilo a metà prezzo, bastano 3,99€.

Caricabatterie per auto ultra veloce, con doppio ingresso (USB A e USB C) a 4,99€ appena.

Mini PC di diagnostica per auto, perfetto per conoscere lo stato di salute della tua vettura. Puoi usarlo anche per cancellare errori. Grazie alla connettività Bluetooth, fai tutto direttamente da smartphone. Prendilo a 7,99€ appena.

Chiavetta USB C da 128GB perfetta per smartphone, tablet e PC. Un sacco di spazio a disposizione per i tuoi file. Prendila a 7,99€.

Un gadget utilissimo per portare la connessione Bluetooth anche dove non c’è: vecchia autoradio, cuffie, casse e non solo. Comodo e semplice da usare, lo porti a casa a 7,99€ appena.

Un paio di auricolari Bluetooth con supporto da collo. Super comodi per chi teme di perderli facilmente. Prendili in sconto a 9€ circa appena.

Auricolari Bluetooth compatti e potenti con design in ear per il massimo del comfort. Perfetti per ascoltare musica e parlare al telefono, li prendi in promozione a 9,99€ appena.

Powerbank compatto da ben 12000 mAh, che ti permette di ricaricare fino a 3 dispositivi in contemporanea. In promozione, lo prendi a 12,91€ appena.

Un ottimo ripetitore di segnale WiFi firmato TP-Link. Potente e compatto, permette al segnale senza fili di arrivare perfettamente ovunque. In sconto, lo porti a casa a 12,99€ appena.

Trust Gemi, bellissima coppia di speaker audio per un suono potente e cristallino. collegamento rapido tramite cavo jack audio da 3,5 millimetri. Prendila a 13,99€ appena.

Hai trovato i prodotti tech che ti piacciono di più? Hai visto che prezzi pazzeschi?

