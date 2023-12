Tutto al TOP con realme 11 Pro+, oggi al prezzo di un LOW COST (-23%)

Amazon sta decisamente iniziando a scaldare i motori in previsione delle occasioni di Natale e lo fa svendendo l’ottimo realme 11 Pro+ 5G, quest’oggi in vendita a un prezzo davvero molto conveniente. Infatti, sfruttando lo sconto immediato del 23%, quest’oggi il top di gamma del colosso cinese è pronto per essere tuo al prezzo di 399€.

Realme 11 Pro+ 5G sbarca quindi all’interno della fascia media del mercato, ma eredita tantissime funzionalità che invece è possibile trovare solo negli smartphone più costosi.

realme 11 Pro+ 5G costa molto di meno del solito su Amazon: occasione imperdibile

Il device è pronto a stupirti con un bellissimo pannello curvo super smooth a 120Hz ideale per guardare video ad altissima risoluzione, mentre sotto il cofano un potente processore octa core sfrutta a dovere 12 GB di RAM e un modem 5G per assicurarti sempre un’elevata esperienza di utilizzo.

Come se non bastasse, il device monta anche una mega batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 100W – ti bastano 10 minuti di ricarica per utilizzare il device per numerose ore – e c’è anche un modulo fotografico multiplo con un sensore principale da 200MP per foto e video mozzafiato.

Con un prezzo di vendita su Amazon in sconto del 23% lo smartphone di realme diventa immediatamente un best buy assoluto; fatti furbo e mettilo subito nel carrello per riceverlo direttamente a casa già domani con la consegna rapida e gratuita garantita dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.