Tutti vogliono questa planetaria a prezzo RIDICOLO: la trovi da Lidl, ma è un errore?

Il tuo prossimo aiuto in cucina? È l’impastatrice planetaria disponibile da Lidl a prezzo RIDICOLO: un errore di prezzo o un semplice super sconto? Fatto sta che questo piccolo, ma eccezionale elettrodomestico sta letteralmente andando a ruba in tutti i punti vendita Lidl d’Italia, grazie al prezzo super di soli 59 euro. Fai in fretta, perché l’offerta sarà valida solamente fino a giovedì 20 febbraio!

Dodici livelli di velocità: è potentissima e la usi per tutto

L’impastatrice planetaria di Lidl, dall’elegante color lilla, è un piccolo elettrodomestico che non deve mancare nella tua cucina. Questo modello, nello specifico, offre una capacità di ben 3,5 litri e una potenza di 1000 W, con dodici livelli di velocità e la comodissima funzione “PULSE”, molto utile perché permette di dare un veloce colpo di potenza alla massima velocità.

A questo prezzo l’affare è garantito, perché non ti porterai a casa solamente un’impastatrice planetaria, ma anche tutta una serie di accessori immancabili: la frustra a filo, il gancio impastatore, la foglia mescolatrice e il pratico coperto anti-schizzi con foro, per aggiungere gli ingredienti alle tue preparazioni.

Preparazioni che, con tutto questo arsenale di accessori, aprono la strada a tantissime opportunità: dalla pizza alle torte, dal pan di spagna alla panna montata, focacce, muffin, cupcake, plumcake… Le possibilità sono infinite con questa ottima impastatrice planetaria che, da Lidl, puoi trovare a un prezzo che sembra a tutti gli effetti un ERRORE: soltanto 59 euro.

Non è chiaro se un’offerta di questo genere verrà bloccata da Lidl, perché frutto di una svista, oppure se si tratta di una promozione irripetibile: fatto sta che l’impastatrice planetaria lilla sta andando veramente a ruba nei punti vendita ed è sicuramente un acquisto da non perdere, se ancora non ne hai una in casa. L’offerta (puoi visualizzarla qui) è valida ancora per pochissimo: fino a giovedì 20 febbraio.