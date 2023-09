Tutti pensano che è la chiave dell'auto, sbagliano: è una VIDEOCAMERA (24€)

Un gadget decisamente particolare. Sembra proprio la chiave di un’auto, con tanto di pulsanti, ma è una videocamera spia. Non è un giocattolo, quindi è da utilizzare consapevolmente, ma può tornare utile in un sacco di situazioni. Infatti, può aiutarti ad aumentare la tua sicurezza nel momento del bisogno: premi un tasto e – senza che nessuno se ne accorga – inizia a registrare.

Questo gioiellino lo prendi a metà prezzo da Amazon adesso, basta metterlo nel carrello e – prima di completare l’ordine – applica il codice “LTUSHLMN”. La prendi a 24,99€ appena e arriva con spedizioni super veloci e gratuite, ma la disponibilità è limitatissima.

Un prodotto unico nel suo genere. Sembra a tutti gli effetti un telecomando per aprire la macchina, ma è tutt’altro: i suoi pulsanti serviranno per permettere al sensore fotografico integrato di far partire riprese ad alta definizione ogni volta che ne hai bisogno. La batteria integrata ricaricabile è comoda e pratica: effettui la ricarica semplicemente tramite il cavo USB che ricevi in dotazione. Fra gli altri accessori, anche una comodissima microSD da 64GB sulla quale verranno conservate le riprese. In un attimo, le potrai scaricare tutte sul tuo PC ed elaborarle.

Un potente dispositivo, questa chiave dell’auto con videocamera integrata, che adesso prendi a metà prezzo da Amazon. Mettilo adesso nel carrello e – prima di completare il tuo ordine – applica il codice “LTUSHLMN”. Lo ricevi con spedizioni assolutamente rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii veloce, la disponibilità residua è limitatissima.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.