Tutti pazzi per iPhone: Apple domina il mercato degli smartphone

Da pochi giorni Apple ha condiviso i risultati fiscali relativi all’ultimo trimestre; dall’analisi condivisa con gli investitori è emerso che le entrate e gli utili sono diminuiti per la prima volta dopo tempo, ma è una cosa comune a tutti i brand di telefonia.

Sappiamo che il settore dei device mobili è un po’ in declino da diverso tempo; nonostante la flessione, il 2022 è stato comunque un anno record per l’azienda. Pensate che rispetto ai competitor ha ottenuto l’85% di tutti i guadagni nel mercato degli smartphone. A riportare questi dati ci ha pensato il portale di Counterpoint.

Apple domina il mercato della telefonia mobile

In primo luogo dobbiamo capire che Apple è stata la compagnia che ha generato più denaro all’interno del mercato; non di meno, ha ottenuto il 48% delle vendite nel settore degli smartphone verso la fine di dicembre 2022, un vero e proprio record per la società. Con le spedizioni poi, ha ottenuto il 18% della quota rispetto ai marchi rivali.

Rispetto al 2015 si apprende che gli utili e le vendite di Apple sono aumentate notevolmente, ma c’è anche da dire che il prezzo medio di ogni Device cresce esponenzialmente. A proposito, si presume che iPhone 15 Ultra arriverà a costare più di 1600/1800€ come prezzo di partenza.

Riportiamo di seguito le parole di Tarun Pathak, direttore della ricerca di Counterpointresearch:

La premiumizzazione può essere vista anche all’interno dell’ecosistema Android ed è guidata da Samsung con i suoi smartphone pieghevoli. Di conseguenza, Samsung è stata l’unico dei primi cinque OEM oltre ad Apple a vedere una crescita dei ricavi dell’1%, anche se le sue spedizioni sono diminuite del 5% nel 2022 e l’utile operativo è diminuito dell’1%. Le prestazioni dei suoi smartphone di punta sono state superiori alle proiezioni di mercato. Tuttavia, con un calo degli utili inferiore rispetto al mercato complessivo degli smartphone, la sua quota di utile operativo è leggermente aumentata al 12% nel 2022.

