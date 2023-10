Tutti pazzi per iPhone 15: il più venduto è di nuovo DISPONIBILE su Amazon

Da poco meno di un mese, Apple ha lanciato sul mercato i nuovi dispositivi della line-up 2023; la serie iPhone 15 è finalmente arrivata sul commercio e i modelli “Pro” e “Pro Max” sono subito andati sold-out. Tuttavia, il telefono che sta riscuotendo più successo è proprio quello basico da 6,1 pollici, che vanta un rapporto qualità-prezzo ineccepibile: costa solo 979,00€, spese di spedizione incluse, e dispone di features uniche nel suo genere.

Ha un frame in alluminio spazzolato, una back cover in vetro satinato che supporta la ricarica wireless e la tecnologia MagSafe, l’autonomia è eccellente (un giorno di autonomia) e si ricarica con la USB Type-C. Il display è un pannello OLED da 6,1″ con Dynamic Island e cornici contenute, mentre il comparto fotografico prevede due sensori evoluti con quello principale da 48 megapixel. Ottima poi la selfiecam che assicura autoscatti sempre ricchi di dettaglio e videocall in altissima risoluzione.

iPhone 15: il miglior melafonino da acquistare oggi

Vi segnaliamo che viene venduto e spedito proprio da Amazon e ciò assicura una garanzia senza eguali. Sarete coperti da quella di Apple per un anno, valida in tutti gli Apple Store del mondo, e da quella di Amazon per ben due anni, con tanto di assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. Potrete anche dilazionare l’importo complessivo del telefono in comode rate con CreditLine di Cofidis (micropagamenti su base mensile), con tasso agevolato e senza busta paga. Occorre solo essere maggiorenni.

In alternativa, gli account abilitati, potranno beneficiare della possibilità di dividere il pagamento in cinque soluzioni a tasso zero. Cosa aspettate dunque? Con Prime avrete la consegna celere in 24 o 48 ore; fate presto prima che terminino le scorte disponibili su Amazon. Con un prezzo di soli 979,00€, questo è il miglior iPhone da acquistare oggi. Il modello in sconto è quello in colorazione nera con 128 GB di memoria interna.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.