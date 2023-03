Tutti pazzi per iPhone 14 Plus, le vendite crescono di mese in mese

Ricordate quando dicevamo che iPhone 14 Plus avrebbe venduto moltissimo? Bene, nonostante i primi leaks sembrassero andare in una direzione opposta, adesso è arrivata la conferma. Questo gigante (che per noi è un best Buy, soprattutto grazie allo street Price di Amazon che vi permette di portarvelo a casa con soli 1029,00€ nella versione con 256 GB) sembra che stia vendendo benissimo, molto più di iPhone 13 mini, per intenderci, ma andiamo con ordine.

iPhone 14 Plus: spedizioni in aumento

La serie iPhone 14 è arrivata sul mercato a settembre; dopo il lancio, non sono mancate le polemiche sulla decisione dell’azienda di sostituire la gamma mini con la linea Plus. Tutti si domandavano: “ma sarà questa la mossa giusta”? Adesso è arrivata la conferma.

Dai recenti rapporti di DSCC scopriamo infatti che tutti i modelli presenti in listino usciti nel 2022 (fatta eccezione per l’SE) si stanno rivelando un successo commerciale. I risultati sono favolosi.

In primo luogo si noti che la gamma di iPhone 14 è più popolare della precedente; le spedizioni sono aumentate del 2% e la serie Pro sta superando, com’è ovvio che sia, quella classica. Questa tendenza oramai è uno standard per il brand da diversi anni. Le entrate adesso saranno anche più alte per l’OEM di Cupertino, visto che la gamma Pro ha visto un incremento del prezzo del 22 e del 23% a seconda della versione. Le spedizioni dei vari prodotti standard invece, sono calate del 36%.

La cosa interessante da notare però è relativa al dibattito che ha attanagliato gli utenti da settembre ad oggi: mini o Plus? Dal rapporto si scopre che le vendite di iPhone 14 Plus sono aumentate del 59% rispetto a quelle dell’iPhone 13 mini che, purtroppo, nonostante le ottime prestazioni, si è rivelato essere un flop commerciale.

Voi cosa acquisterete?

