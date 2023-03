Tutti pazzi per iPhone 14 (128 GB): su Amazon costa solo 899€

iPhone 14 (128 GB) è uno dei telefoni più venduti dell’ultimo periodo; nonostante sia molto simile all’iterazione precedente, sta riscuotendo un grosso successo fra gli appassionati del settore. Il merito va attribuito sicuramente alle ottime performance del prodotto, ma anche all’eccellente qualità costruttiva del device e allo street Price a cui viene proposto su Amazon.

Grazie al noto portale di e-commerce americano infatti, il dispositivo costa solo 899,00€ e le spese di spedizione saranno incluse nel prezzo. La versione in sconto presenta 128 GB di memoria interna, più che necessari per l’installazione di app e per l’archiviazione di file, foto e video. Altresì, vi consigliamo l’attivazione di un piano iCloud+ da 2,99€ per avere 200 GB in cloud all’anno.

iPhone 14: il Best Buy del giorno

Grazie ad Amazon riceverete una serie di vantaggi non da poco; citiamo la consegna celere presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato, o magari, presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano. C’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto e volendo, si può godere anche della possibilità di dilazionare l’importo del telefono in comode rate con il servizio di Cofidis o con il sistema interno al portale.

Non di meno, c’è la garanzia di Apple per un anno, ulteriormente espandibile con AppleCare, e quella di Amazon per due anni con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Non dimenticate che avrete la possibilità di godere di ulteriori vantaggi esclusivi (accesso a Prime Video e non solo).

iPhone 14 è il miglior iPhone per qualità-prezzo. Costa poco ma offre davvero tutto quello che serve oggi: schermo OLED da 6,1 pollici, processore potente, frame in alluminio e cover in vetro compatibile con MagSafe charging e infine, ci sono due lenti fotografiche di punta. A 899,00€ non potete lasciarvelo sfuggire, ma fate presto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.