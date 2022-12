Tutti pazzi per i Redmi Note: vendite da RECORD per la compagnia

In queste ore apprendiamo che il sub brand di Xiaomi ha appena venduto oltre 300 milioni di smartphone facenti parte della serie Redmi Note. Come riferito, questo non è certamente il primo traguardo per la società a livello globale. Unitamente a ciò, ha anche detto che le vendite della serie Note hanno superato le 72 milioni di pezzi in India. Presto conosceremo anche la gamma Note 12 in tutto il mondo, dopo averla vista in una prima istanza in Cina. Ecco che quindi, in occasione della presentazione, l’azienda ha scelto di fare un excursus della sua attività finanziaria fino ad oggi.

Redmi Note: oltre 300 milioni di vendite in tutto il mondo

Basti tornare indietro all’ottobre del 2021. All’epoca, la compagnia aveva spedito circa 240 milioni di unità e in un anno ha venduto altre 60 milioni di unità. L’incremento delle vendite è da attribuire alla line-up Note 10 e alla Note 11, due serie di prodotti che hanno sconvolto il mercato internazionale. Ricordiamo che le line-up sono differenti per regioni; abbiamo le varianti asiatiche e quelle globali, e non mancano i device esclusivi per alcuni paesi. È impossibile capire quale sia il vero telefono che ha conquistato il cuore degli utenti. Ce ne sono così tanti che ad oggi non lo sappiamo.

Presto conosceremo però la gamma Redmi Note 12 per i mercati internazionali: dovremmo assistere al debutto di quattro modelli: un Note 12, un Note 12 5G, un Note 12 Pro e un Note 12 Pro 5G o Plus. Saranno diversi dalle varianti asiatiche? Staremo a vedere.

