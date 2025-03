Tutti i film premiati agli Oscar 2025 disponibili su Sky e NOW

Nelle 23 categorie candidate agli Academy Awards una parte dei film premiati durante la notte degli Oscar 2025 sarà disponibile alla visione per tutti gli abbonati a Sky e a NOW, la piattaforma di streaming live e on demand gestita dal colosso della Pay TV. Una buona notizia se vuoi accedere a film di altissima qualità e goderti un intrattenimento senza rinunce.

Alcune delle pellicole saranno disponibili nel corso di marzo 2025 su Sky e NOW, mentre altre arriveranno entro l’anno. Una buona notizia vero? Allora non perdere altro tempo e dai un’occhiata ai titoli che puoi goderti direttamente da casa tua, incollandoti allo schermo del tuo televisore.

I film premiati agli Oscar 2025 su Sky e NOW

Delle 23 categorie premiate agli Oscar 2025 troviamo alcuni titoli disponibili presto o al massimo entro il 2025 su Sky e NOW. Ecco tutti i titoli che puoi goderti su queste due piattaforme.

Anora

Genere: Commedia, Drammatico, Romantico

Tipo: Film

Trama: Anora, una giovane sex worker di Brooklyn, incontra e sposa impulsivamente Ivan, figlio di un oligarca russo. La loro storia d’amore, iniziata come una fuga dalla realtà, viene minacciata quando la famiglia di Ivan scopre la relazione e cerca di annullare il matrimonio. La coppia affronta sfide culturali e personali, mettendo alla prova la forza del loro legame. :contentReference[oaicite:0]{index=0} Dune – Parte Due

Genere: Fantascienza, Avventura

Tipo: Film

Trama: Paul Atreides continua il suo viaggio su Arrakis, cercando vendetta per la sua famiglia e affrontando nuove alleanze e pericoli. Mentre il deserto svela i suoi segreti, Paul deve confrontarsi con il suo destino e le responsabilità che ne derivano, in una lotta epica per il controllo del pianeta delle spezie. Emilia Pèrez

Genere: Musical, Commedia

Tipo: Film

Trama: Emilia Pèrez, una famosa cantante, si trova coinvolta in una serie di eventi comici e musicali che mettono alla prova la sua carriera e la sua vita personale. Tra equivoci e situazioni esilaranti, Emilia deve trovare un equilibrio tra la fama e la felicità personale. Conclave

Genere: Thriller, Drammatico

Tipo: Film

Trama: Dopo la morte improvvisa del Papa, il Collegio Cardinalizio si riunisce in Vaticano per eleggere il nuovo pontefice. Tra intrighi politici e segreti personali, il cardinale Lawrence si trova a navigare in un mare di ambizioni e tradizioni secolari, mentre il mondo attende con ansia il nuovo leader spirituale.